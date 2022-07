İspaniyanın “Barselona” klubu növbəti futbolçu transferini gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi İngiltərənin “Çelsi” komandasından ayrılan Andreas Kristenseni heyətinə qatıb.

26 yaşlı danimarkalı müdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, “Barselona” daha əvvəl İtaliya “Milan”ından Frank Kessyeni transfer edib.

