Metroya çəkiclə ilə daxil olaraq insanları təhdid edən şəxs yeni videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qadınlara qarşı hansısa şiddət göstərmədiyini bildirib.

O, kəsici aləti nümayiş etdirib və yenidən cinsi azlıqları hədələyib.

