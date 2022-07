“Mançester Siti” futbol klubunun yarımmüdafiəçisi Rahim Sterlinq karyerasını “Çelsi”də davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə idman jurnalisti Fabrisio Romano sosial şəbəkə səhifəsində məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, “Çelsi” 27 yaşlı futbolçunun transferi üçün 45 milyon funt-sterlinq vəsait ödəyib.

“Çelsi” Rahim Sterlinqlə 5 illik müqavilə imzalayıb.

