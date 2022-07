Tanınmış şairə Nazilə Səfərlinin həbs olunması xəbəri yalan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şairə Moderator.az-a açıqlamasında “Məni niyə tutsunlar ki? Yalan söhbətdir. Mənim portalım var, Kəlbəcərə səfərim də qayda-qanun çərçivəsindədir” deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, Nazilə Səfərli dünən Şəmkirdə keçirilən toyun aparıcılığını edib.

Toydan fotonu təqdim edirik.

