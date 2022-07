Moskva-İrəvan aviareysində təyyarənin təcili eniş edib.

Mtebuat.az Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, göyərtədəki sərxoş vəziyyətdə olan sərnişin özünü nalayiq aparıb, ətrafdakılara müdaxilə edib və nalayiq ifadələr işlədib. Təyyarənin pilotu Samarada təcili eniş tələb edib.



Problemli sərnişin hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına təhvil verilib. Onun barəsində inzibati protokol tərtib edilib.

Daha sonra uçuşa davam edən təyyarə bir neçə saat gecikmə ilə Ermənistana çatıb.

