FIFA azərbaycanlı futbolçu Tural Bayramlının Yunanıstanın "Pierikos" klubuna qarşı qaldırdığı iddianı böyük ölçüdə təmin edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun hüquqşünası Ramil Cahangirov məlumat yayıb.



O bildirib ki, klub həm əmək haqqı borcu, həm də müqavilənin əsassız xitam verilməsi ilə bağlı təzminat üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.

