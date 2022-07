NASA kainatın indiyə qədər əldə edilmiş ən uzaq rəngli fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntü "Ceyms Veb" kosmik teleskopu ilə çəkilib. Foto təqribən 1,5 milyon kilometr məsafədən çəkilib.

