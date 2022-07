Tanınmış qanuni oğru "Qoqi" döyüldü - FOTO

Kriminal aləmdə Qoqi Piterski kimi tanınan 49 yaşlı qanun oğru Georgi Canelidze İstanbulda döyülüb.

Metbuat.az “Krimilqafqaz”a istinadən xəbər verir ki, Rusiya mətbuatına istinadən məlumat verir ki, “Kumburqaz Marin Princess” hotelinin çimərlik restoranında Nuqzar Torçinava həmkarı Torçiklə birlikdə dincələn zaman oğruya maskalı, mis dırnaqlarla silahlanmış iki naməlum şəxs heç bir izahat vermədən hücum edib.

Məlumata görə, hücum edənlər Torçiklə də kobud rəftar ediblər, lakin Qoqi ilə olduğu kimi deyil.

Xatırladaq ki, bir ay əvvəl Qoqi, əvvəllər ona edilən təhqirləri bağışlayaraq, Quram Kvezho ilə barışıb və bununla da Mingrelian klanından olan keçmiş silahdaşlarının qəzəbinə səbəb olub.

Qeyd edək ki, heç bir şəxsi düşməni olmayan Qoqi ikinci dəfədir ki, müəyyən çevrələrdə populyar olmayan oğrularla dostluğuna görə əziyyət çəkir.

