“Valensiya” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispan klubu "Milan"dan Samuel Kastilyexonu transfer edib. 27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Kastilyexo 2018-ci ildən "Milan"da çıxış edirdi.

O, bu komanda ilə 113 oyunda 10 qol, 15 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.