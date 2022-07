Hollivud ulduzu Jan Klod Van Dammın oğlu Kristofer Van Damm bu dəfə İnstaqram hesabında qaynanası ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kristofer həyat yoldaşı Suada Hacızadənin anası ilə fotosunu paylaşaraq doğum gününü təbrik edib.

Xarici kürəkən qaynanasına "Ad günün mübarək, gözəl qayınanam. Bu gözəl gündən zövq alın" deyə paylaşdığı fotonun şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayıb.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

