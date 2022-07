Rusiya sülh sazişi üçün Ukrayna qarşısında 3 şərt irəli sürdü: Ağır tələblər

Rusiya müharibənin dayanması üçün Ukrayna qarşısında 3 şərt irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya xarici işlər nazirinin köməkçisi Andrey Rudenko belə açıqlama verib. O bildirib ki, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ukrayna "neytral" və "nüvəsiz" ölkə olmalıdır. 3-cü şərt isə Ukrayna Rusiyanın Krım üzərində suverenliyini, qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının statuslarını qəbul etməlidir.

Qeyd edək ki, Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba Ukraynanın torpaq güzəştə getməyəcəyini bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.