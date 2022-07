Hamıya ŞOK YAŞATDI: İllərdir nəhəng klubları aldadıb - FOTOLAR

Konqo milli komandasının müdafiəçisi Şansel Mbemba Avropa klublarına şok yaşadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Anderlext”, “Nyukasl”, “Portu” kimi klublarda forma geyinən futbolçunun yaşının əslində 27 deyil 34 olduğu üzə çıxıb. “Portu”dan “Marsel” klubuna transfer olunan müdafiəçinin yaşını fransız jurnalist Romen Moluna üzə çıxarıb. Jurnalist bununla bağlı sənədlər yayımlayıb. Məlum olub ki, futbolçunun Konqoda peşəkar futbola başlayarkən imzaladığı sənəddə doğum tarixi 1988-ci il göstərilib. Lakin Sansel Mbemba sonra saxta sənədlərdə doğum tarixini 1990, 1991 və 1995 qeyd edib. FİFA hadisə ilə bağlı araşdırmalara başladığını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.