Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda BDU-nun rəsmi feysbuk səhifəsində məlumat paylaşılıb.

Qeyd olunub ki, BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya ixtisasının 2-ci kurs (qiyabi) tələbəsi Məmmədzadə Azər Qanboy oğlu qan xərçəngi xəstəliyindən vəfat edib.

Gülər Seymurqızı

