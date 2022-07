Hindistan sahillərində Rusiyaya məxsus gəmi saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Hindistandakı səfirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, gəminin heyət üzvləri də nəzarətə götürülüb. İddialara görə, gəmi Estoniya şirkətinin şikayəti əsasında saxlanılıb. Estoniya şirkəti borc iddiası qaldırıb. Məlumata görə, rus gəmisi Hindistan üçün silah daşıyarkən saxlanılıb. Rusiya və Hindistan məsələni həll etmək üçün müzakirə aparır.

