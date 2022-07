Litva parlamenti İsveç və Finlandiyanın NATO-ya daxil olması barədə sənədi təsdiq edib.

Metbuat..az xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə əldə edilən razılıqdan sonra NATO İsveç və Finlandiyanı üzv olmağa dəvət etmişdi. Qaydalara görə, NATO-ya üzv olan bütün ölkələrin parlamenti bu sənədi təsdiq etməlidir.

