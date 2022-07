Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi, şahzadə Məhəmməd bin Salman arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər iki ölkə arasındakı münasibətləri və neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Məlumata görə, telefon söhbəti zamanı Suriya məsələsi də müzakirə edilib.

