Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 35 min 300 şəxsə əlillik təyin edilib.



Metbuat.az-a Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Onlardan 11 mini ilkin, qalanları isə təkrar əlillik təyinatı aparılanlardır.

Həmçinin müvafiq dövr ərzində 19 min 300 şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib, 6 min 702 şəxsə 29 min 300 reabilitasiya vasitəsi verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.