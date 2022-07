Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və həyat yoldaşı Olena Zelenska “Vogue” nəşrinin xüsusi buraxılışı üçün kameralar qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar səmimi fotoları ilə diqqət çəkiblər. Birinci xanım Rusiyanın hücumu nəticəsində dağılmış binaların qarşısında da foto çəkib. Çəkilişlərin kulis görüntüləri nəşrin sosial media hesabında paylaşılıb.

