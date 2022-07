Tanınmış müğənni Nigar Camalın futbolçu qızı Jasmin yeni fotoları ilə gündəmə gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Londonda yaşayan Jasmin qırmızı rəngli çimərlik geyimində çəkdirdiyi fotolarını sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Nigarın qızının Bakıda bağ evində lentə alınan fotoları izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.



Qeyd edək ki, Nigar Camalın Jasmindən başqa Səidə adlı qızı da var.

