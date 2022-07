Koreya müharibəsinin yekunlaşmasının 69-cu ildönümü münasibətilə Pxenyanda təşkil edilən tədbir zamanı ölkə lideri Kim Çen Inın həyat yoldaşı Ri Sol-Ju gözyaşlarına hakim ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, himn səslənərkən birinci xanım duyğulu anlar yaşayıb. Həmin anlar canlı yayımda nümayiş olunub.

