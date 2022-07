Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda burulğan baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələr yayılıb.

Hadisənin Alagöllər adlı ərazidə qeydə alındığı bildirilib

Görüntüləri təqdim edirik:

