Xəbər verdiyimiz kimi, Gürcüstanda Tetri Araqvi vadisində “Mi-8” tipli helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində göyərtədə olan 8 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlak olanların 4-ü ekipaj üzvü, digər 4-ü isə xilasedici və tibb işçiləridir.

Hadisə ilə bağlı Gürcüstanda matəm olunub.

Helikopterin qəzaya düşmə anları sosial şəbəkələrdə yayılıb:

Gülər Seymurqızı

