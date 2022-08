Türkiyə millisinin ulduz futbolçusu "Çelsi"yə keçir: Gözlənilməz transfer

Türkiyə milli komandasının müdafiəçisi Çağlar Söyüncü “Çelsi” klubuna transfer olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, tərəflər arasında danışıqlar davam edir. Məlumata görə, Söyüncü “Lester siti” dən ayrılıb daha iddialı komandaya transfer olmaq istəyir. “Express” qəzetinin məlumatına görə, əvvəl Söyüncü üçün böyük transfer məbləği tələb edən “Lester siti” indi daha az məbləğə razı olacaq. Çünki müdafiəçinin müqaviləsinin yekunlaşmasına 1 il qalıb. Bildirilir ki, Jyol Kundenin “Barselona”ya transferindən sonra “Çelsi” Söyüncünü əsas transfer hədəfi kimi seçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.