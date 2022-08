İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətini keçirdiyi növbəti hərracda “Lənkəran Taxıl” ASC-nin dövlətə məxsus səhm paketi özəlləşdirilib.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, səhmdar cəmiyyətinin 29,95%-lik səhm paketi 26 043 manata satılıb.

Növbəti hərraclar avqustun 9, 16, 23 və 30-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.