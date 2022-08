ABŞ-da yaşayan Hindistan əsilli qadın ərindən boşandığını sosial media hesabında açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 29 yaşlı Sania Kan Tiktok hesabında əri ilə problemlərindən danışıb. Videoyu izləyən qadının keçmiş həyat yoldaşı onun evinə gedib. Tərəflər arasında münahisə baş verib. Amerikalı keçmiş həyat yoldaşını silahla öldürüb.

Qeyd edək ki, cütlük bir il evli qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.