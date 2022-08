Londondakı səfirliyimizə hücum əmri kimdən gəlib? - Politoloqdan SENSASİON İDDİA

“Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyinə radikal dini dəstənin hücumunun arxasında Rusiyanın xüsusi xidmət organları da dura bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu politoloq Yeganə Hacıyeva deyib. Analitik bildirib ki, həmin qruplaşmaya (“Mehdinin Mücahidləri”) həm də Suriyanın və Bəşər Əsədə yaxın çevrələrin də təsiri var:

“Bu radikal qrupun istər Yaxın Şərq, istərsə də Avropadakı fəaliyyəti həmişə Bəşər Əsədə yaxın çevrələrin maraqları ilə sinxronluq təşkil edib. 44 günlük Vətən müharibəsi ərəfəsi də Azərbaycana qarşı bir neçə dəfə Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məhz Bəşər Əsəd hökumətinə yaxın qrupların istifadəsi epizodları olub. Londonda səfirliyimizə hücum planı da onların vasitəsilə gerçəkləşdirməsi mümkündür.

Rusiya bu addımla həm İran-Azərbaycan münasibətlərinə, həm də Britaniya ilə əlaqələrimizə zərbə vurmağı, qarşılıqlı etimadsızlığı formalaşdırmağı hədəfləyə bilər. Keçən ay Avropanın enerji təhlükəsizliyində Bakıda Azərbaycan Prezidentinin Avropa Birliyinin kommissarı ilə birğə imzaladığı memorandum qısamüddətli hesabda Rusiyanın Ukrayna mövzusinda təsir rıçaqlarının azalamasında, uzunmüddətli hesabda isə Avropanı enerji mövzusunda şantaj imkanlarını azaldır”.

Yeganə Hacıyeva hesab edir ki, digər tərəfdən, regiondakı mövcud və yeni kommunikasiyaların marşrutların inkşafı birbaşa Rusiyadan yan keçməklə həyata keçirilir. Bundan başqa, Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi ərazidə son olaylar fonunda Moskva bu təxribatı təşkil etməklə diqqəti Qarabagdan yayındırır. Politoloq onu da qeyd etdi ki, Azərbaycanda məhərrəm ayı ərəfəsi aktiv olan dini kəsimdə, şiə-sünni gərginliyi yaratmaq hədəflənir, bununla da Azərbaycan üçün yeni gərginlik ocağı təşkil edilir .

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

