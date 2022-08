General-mayor Bəxtiyar Ersayın rütbəsi artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Bəxtiyar Ersaya general-leytenant rütbəsi verilib.

Qeyd edək ki, Bəxtiyar Ersay son olaraq Türkiyə Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Xidmət Qrupu Komandanlığında fəaliyyət göstərib.

