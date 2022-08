Ermənilərə Laçın şəhəri və Zabux kəndini tərk etmələri üçün avqustun 25-nə qədər vaxt verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni mənbələri bu barədə informasiya yayıb.



Ermənilər qeyd edib ki, onlara qondarma qurum tərəfindən məlumat verilib.

