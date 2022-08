"Barselona"nın yeni transferi Robert Levandovski forma nömrəsini seçib.

Metbuat.az İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, polşalı hücumçu 9 nömrəli forma ilə çıxış edəcək. Ötən mövsüm bu nömrəli forma ilə Memfis Depay oynayıb.

Xatırladaq ki, "Barselona" bu yay Levandovski ilə 4 illik müqavilə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.