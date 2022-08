Futzal üzrə Yüksək Liqada iştirak edəcək komandaların adları müəyyənləşib.

Azərbaycan Futzal Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2022/2023 mövsümündə 6 komanda – “Araz-Naxçıvan”, “Neftçi” İK, “Baku Fire”, “Record club.az”, “Alyans” (Lənkəran) və U-19 mübarizə aparacaq.

Yarışa sentyabrın 26-da start veriləcək. Çempionat 4 dövrədən ibarət olacaq və yekunda pley-off mərhələsi keçiriləcək.

