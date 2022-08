Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

“V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi. Konya, Türkiyə. 09.08.2022”.

