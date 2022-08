Xankəndi nəzarətə götürüldü - "Caliber"

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xankəndi ətrafında strateji yüksəkliklər halqasını bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Caliber”in reportajında bildirilib.

Qeyd olunub ki, ordumuzun şəhid olan əsgəri Anar Kazımovun ölümü ilə nəticələnən bu təxribat erməni tərəfi üçün təkcə cavab atəşi ilə yox, qlobal strateji uğursluzluqla da nəticələnib. Bunu ən azından ordumuzun mart ayında Fərrux yüksəkliyinə nəzarəti ələ alması ilə müqayisə etmək olar. Amma daha böyük formada.

Silahlı Qüvvələrimiz şimaldan cənuba 100 kilometrdən çox ərazini əhatə edən Kiçik Qafqaz Qarabağ dağ silsiləsinin bütün strateji yüksəkliklərinə nəzarəti bərpa etməyə cəmi bir neçə saatdan bir sutkaya qədər vaxt sərf edib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin bir neçə postu dağıdılıb, çox sayda silah-sursatı götürülüb.

Bu əməliyyatın miqyasını qiymətləndirmək üçün Kəlbəcərin Vəng kəndindən Laçına qədər məsafəni təsəvvür etmək lazımdır. Buzluq, Qırxqız, Üçdik, Sarıbaba və Laçındağın strateji yüksəkliklərini xəyalən birləşdirdikdə isə məsafənin böyüklüyünü daha yaxşı başa düşmək mümkündür. Silahlı Qüvvələrimiz silsilənin hər iki tərəfindəki əsas marşrutlara, kəndlərə və yaşayış məntəqələrinə nəzarəti ələ keçirib.

