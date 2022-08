Aktrisa Çimnaz Sultanova yeni videosu ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ç.Sultanova sosial media hesabında idman edərkən çəkdiyi görüntüləri paylaşıb. Aktrisa paylaşımında görkəmli irland yazıçısı Oskar Vaylddan sitat gətirərək yazıb:

"Hər bir gözəllikdə pislik axtaranlar - korlanmış insanlardır, bu günahdır. Hər bir gözəllikdə onun yüksək mənasını görənlər - mədəni insanlardır, əsl insan isə gözəllikdə elə gözəlliyi görməyi bacaranlardır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.