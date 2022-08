Latviya Seymi Rusiyanı terrorizmi dəstəkləyən ölkə kimi tanıyıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Seym qanun layihəsini qəbul etdikdən sonra Aİ ölkələrini Rusiya vətəndaşlarına viza verilməsini dərhal dayandırmağa səsləyib.

