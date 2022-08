Çində vəziyyət dəyişir: Tsi Sinpinin Putinlə yaxınlaşmasından narazı olanlar var - ŞƏRH

Çin Kommunist Partiyası qurultaya hazırlaşır. Partiyanın sədri və ölkənin lideri Tsi Sinpin növbəti 5 il də ölkəyə rəhbərlik etmək istəyir. Halbuki, illər uzunu Çində lider hər 10 ildən bir dəyişirdi, yəni partiyaya iki dəfədən çox lider seçilmək gərəkli bilinmirdi.

“Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu düşünür ki, Tsi Sinpin üçüncü dəfə partiyaya sədr seçilmək marağındadır. Onun Metbuat.az açıqlamasına görə Tsi Sinpin Çinin iqtisadi inkişafını təmin edib, qlobal güclərlə mübarizədə mübarizə apardığı üçün partiyada onun ardıcılları çoxdur. Politoloq hesab edir ki, Çin Kommunist Partiyasının rəhbərliyində fərqli düşünənlər barədə də xəbərlər var.

Elxan Şahinoğlu



“Narazılar Çində pandemiyə ilə mübarizənin həddən artıq sərt olduğunu və ABŞ-la münasibətlərin gərginləşməsinin doğru olmadığı qənaətindədirlər. Çində iqtisadiyyatın dövlətin əlində mərkəzləşməsi və nəzarətin artırılması da tənqid olunur. Çindəki nəhəng texnologiya şirkətlərinin dövlət tərəfindən ciddi nəzarət alınması çinli oliqarxları narazı salır. ABŞ sanksiyaları bu şirkətlərinin gəlirlərini azaldır. Tsi Sinpinin Amerikadan uzaqlaşaraq Rusiya ilə yaxınlaşması çinli sahibkarların ürəyincə deyil. Çünki Çin şirkətlərinin əsas tərəfdaşları Qərb ölkələrindədir. Tsi Sinpinin dövründə Çində insan haqlarının vəziyyəti, uyğur türklərinə qarşı zorakılıq hallarının davam etdirilməsi və dissidentlərin sıxışdırılması Pekinlə Qərb arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olub. Tayvan adası ətrafındakı vəziyyət Pekinlə Vaşinqton arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirib” .

Elxan Şahinoğlu qeyd etdi ki, Çinin 1970-ci illərdəki lideri və əsas islahatçısı Den Syaopin kommunist lider Mao Tsedundan sonra partiyada şəxsiyyətə pərəstişi qadağan etmişdi.Nəticədə milyonlarla insan əziyyət çəkmişdi.

“Mao Tsedun dövründəki avtoritarizm Çinə böyük problemlər yaşatmış, milyonlarla insan sıxışdırılmanın və təqiblərin qurbanı olmuşdu. Tsi Sinpin Mao Tseduna bənzəməsə də, Kommunsi Partiyasının bir qrup üzvü alternativlərə də imkan yaradılmasının tərəfdarıdırlar”, - deyə politoloq fikrini yekunlaşdırıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.