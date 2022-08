Məşhur "Simpsonlar" dünyanın gələcəyi ilə bağlı göstərdikləri kadrlar barədə ilk dəfə danışacaqlar.

Metbuat.az ın xəbərinə görə, cizgi filmin prodüseri Matt Selman bildirib ki, yeni sezonun (34-cü) bir bölümü bu məsələyə həsr olunacaq.

Qeyd edək ki, cizgi film dünyada baş verən hadisələr barədə kadrlar göstərir. Məsələn, Donald Trampın ABŞ-nin prezident seçilməsi, dünyanın hələ də canını quratar bilmədiyi koronavirus pandemiaysı ilə üz-üzə qalması məhz bu cizgi filmdə əvvəlcədən yayınlanmışdı.

