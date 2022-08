Boliviyada keçirilən festival zamanı dəhşətli inanc yerinə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mika Alvarez adlı gənc spirtli içki içəndən sonra özündən gedib. Festivalın qaydalarına görə, o, diri-diri basdırılıb. Spirtli içkinin təsiri keçəndən sonra gözlərini açan gənc, dəhşətə gəlib. Əvvəlcə o evdə olduğunu güman edib. Hərəkət edə bilmədiyini görən Mika, tabutda olduğunu anlayıb.

O, xilas ola bilib. O, tabutdan çıxaraq, torpağı qazıb. Xilas olan gəncin səhhətində narahatlıq yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.