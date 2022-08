Geyindiyi səhnə geyimləri və verdiyi açıqlamalarla adından söz etdirən məşhur türk müğənnisi Gülşən yenə səhnədə etdiyi hərəkətlə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni konsert verərkən növbəti dəfə LGBT bayrağını açıb. Gülşənin bu hərəkətinə tamaşaçılardan reaksiya gələndə isə o, "reaksiya verənlər arxaya keçsin", - deyib. Daha sonra tamaşaçılar konsert zalını tərk edərək müğənniyə etiraz ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.