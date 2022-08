“Fənərbaxça”nın futbolçusu Arda Gülərin uğurlu oyunu futbol mütəxəssislərinin diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk mütəxəssislər Arda Güləri, Quti, Messi kimi ulduz futbolçularla müqayisə edir. Onun “Kasımpaşa” ilə oyun zamanı sərgilədiyi futbol da diqqəti cəlb edib. Arda Gülər 6:0 hesabı ilə başa çatan oyunda iki qol ilə yadda qalıb.Arda Gülərin ötürmələri, ilk vurduğu qol zamanı oyunçuları aldatması “Messi tərzi”ndə olub.



