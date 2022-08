Bu görüntülər ölkəni çalxaladı: Spirtli içki içib rəfiqələri ilə... - FOTOLAR

Finlandiya baş naziri Sanna Marinin festivallarda geyindiyi geyimlər və sərgilədiyi davranışlar müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada yayılandan sonra hökumət başçısına qarşı etirazlar səslənib. 35 yaşlı nazirin festivalda geyindiyi açıq geyimlərin “bit bazarı”ndan 8 avroya alması isə başqa gündəm mövzusu olub.

Məlumata görə, hökumət başçısı partidə rəfiqələri ilə spirtli içki içərək, rəqs edib. Bəziləri Marini özünə vaxt ayırdığı üçün təqdir etsə də, digərləri tənqid edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.