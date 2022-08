Fransanın PSJ klubunun hücumçusu Mauro İkardi "Qalatasaray"a transfer olmağa çox yaxındır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, tərəflər arasında danışıqlar uğurla davam edir. Argentina millisinin futbolçusu müqavilənin detallarını müzakirə etmək üçün şəxsən İstanbula gəlib. 29 yaşlı hücumçunun hazırda həyat yoldaşı və meneceri Vanda Nara da İstanbuldadır. Məlumata görə, Türkiyə təmsilçisi İkardiya maliyyə cəhətdən cəlbedici müqavilə təklif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.