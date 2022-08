Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Hacıyev Niyazi Xanbaba oğlu – general-leytenant

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Orucov Xanbala Tubail oğlu – general-mayor

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Səfərov İdris Məmməd oğlu – general-mayor

Abdullayev Ruslan Ağasalah oğlu – polkovnik

Mayılov Şahin Səfi oğlu – polkovnik

Quliyev Elbrus Cahangir oğlu – polkovnik

Quliyev Qalib Cəmil oğlu – polkovnik

Bağırov Üzeyir Cahangir oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Vüsal Bünyabün oğlu – baş leytenant

“İgidliyə görə” medalı ilə

Xudiyev Aydın Qurban oğlu – polkovnik

Əsədov Mircavad Ağamir oğlu – polkovnik-leytenant

Rəhimov Qəhrəman Sədrəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Əliələkbərov Mirsahib Mirsəfər oğlu – mayor

Məmmədov Ramil Ramiz oğlu – mayor

Tağıyev Elmar Elman oğlu – mayor

Musayev Elçin Mirzağa oğlu – kapitan

Məhərrəmov Beybala Zamir oğlu – baş leytenant

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Eyyubov Roman İslam oğlu – polkovnik

Əlicanlı Narid Eldar oğlu – polkovnik

Əliyev Aydın Abbas oğlu – polkovnik

Fətullayev İntiqam Davud oğlu – polkovnik

Pənahov Əli Həsən oğlu – polkovnik

Dadaşov Naib Neymət oğlu – polkovnik-leytenant

Əsgərov Fərid Qeys oğlu – polkovnik-leytenant

İsayeva Günay Zakir qızı – polkovnik-leytenant

Mikayılov Vüqar Mahmud oğlu – polkovnik-leytenant

Cəbrayılov Elman Talıb oğlu – mayor

İsmayılov Emin Allahverən oğlu – mayor

Lətifov Seymur İkram oğlu – mayor

Məmmədov Mübarək Əli oğlu – mayor

Orucov Elçin Ziyəddin oğlu – mayor

Paşayeva Könül Çırağqulu qızı – mayor

Rüstəmova Gilə Vidadi qızı – mayor

Şiriyev Rauf Hacıhəsən oğlu – mayor

Əliyev Ramil Sübhan oğlu – kapitan

İbrahimov Tural Cəbrayıl oğlu – kapitan

Məhərrəmov Yunis Məhəmməd oğlu – kapitan

Orucov Nahid Nizami oğlu – kapitan

Ağayeva Aygün Vaqif qızı – tibb xidməti kapitanı

İsmayılov Emin Elman oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Əliyev Ceyhun Kifayət oğlu – baş leytenant

İsrafilzadə Əlvan Kamran oğlu – baş leytenant

Qasımov Samir Dünyamalı oğlu – baş leytenant

Vəliyev Musa Valeh oğlu – baş leytenant

Məmmədova Gülnarə Arif qızı – baş gizir

İmanova Fərəh Həbibulla qızı – gizir.

