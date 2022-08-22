Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Hacıyev Niyazi Xanbaba oğlu – general-leytenant
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Orucov Xanbala Tubail oğlu – general-mayor
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Səfərov İdris Məmməd oğlu – general-mayor
Abdullayev Ruslan Ağasalah oğlu – polkovnik
Mayılov Şahin Səfi oğlu – polkovnik
Quliyev Elbrus Cahangir oğlu – polkovnik
Quliyev Qalib Cəmil oğlu – polkovnik
Bağırov Üzeyir Cahangir oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Vüsal Bünyabün oğlu – baş leytenant
“İgidliyə görə” medalı ilə
Xudiyev Aydın Qurban oğlu – polkovnik
Əsədov Mircavad Ağamir oğlu – polkovnik-leytenant
Rəhimov Qəhrəman Sədrəddin oğlu – polkovnik-leytenant
Əliələkbərov Mirsahib Mirsəfər oğlu – mayor
Məmmədov Ramil Ramiz oğlu – mayor
Tağıyev Elmar Elman oğlu – mayor
Musayev Elçin Mirzağa oğlu – kapitan
Məhərrəmov Beybala Zamir oğlu – baş leytenant
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Eyyubov Roman İslam oğlu – polkovnik
Əlicanlı Narid Eldar oğlu – polkovnik
Əliyev Aydın Abbas oğlu – polkovnik
Fətullayev İntiqam Davud oğlu – polkovnik
Pənahov Əli Həsən oğlu – polkovnik
Dadaşov Naib Neymət oğlu – polkovnik-leytenant
Əsgərov Fərid Qeys oğlu – polkovnik-leytenant
İsayeva Günay Zakir qızı – polkovnik-leytenant
Mikayılov Vüqar Mahmud oğlu – polkovnik-leytenant
Cəbrayılov Elman Talıb oğlu – mayor
İsmayılov Emin Allahverən oğlu – mayor
Lətifov Seymur İkram oğlu – mayor
Məmmədov Mübarək Əli oğlu – mayor
Orucov Elçin Ziyəddin oğlu – mayor
Paşayeva Könül Çırağqulu qızı – mayor
Rüstəmova Gilə Vidadi qızı – mayor
Şiriyev Rauf Hacıhəsən oğlu – mayor
Əliyev Ramil Sübhan oğlu – kapitan
İbrahimov Tural Cəbrayıl oğlu – kapitan
Məhərrəmov Yunis Məhəmməd oğlu – kapitan
Orucov Nahid Nizami oğlu – kapitan
Ağayeva Aygün Vaqif qızı – tibb xidməti kapitanı
İsmayılov Emin Elman oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Əliyev Ceyhun Kifayət oğlu – baş leytenant
İsrafilzadə Əlvan Kamran oğlu – baş leytenant
Qasımov Samir Dünyamalı oğlu – baş leytenant
Vəliyev Musa Valeh oğlu – baş leytenant
Məmmədova Gülnarə Arif qızı – baş gizir
İmanova Fərəh Həbibulla qızı – gizir.