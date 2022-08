“Qalatasaray” “Barselona” klubunun hücumçusu Martin Bretueyti transfer etmək üçün danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Takvim” qəzeti məlumata yayıb. Bildirilir ki, Martin Bretueytin transfer dəyəri 6 milyondur. Məlumata görə, “Barselona”nın baş məşqçisi Xavi Hernandez Martin Bretueyti əsas heyətdə düşünmür. Oyunçu özü də klubdan ayrılmaq istəyir. İddia edilir ki, hücumçunun tələb etdiyi müqavilə şərtləri “Qalatasaray”ı qane edir.

