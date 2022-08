Messinin yeni klubunun adı açıqlandı: Qərarını verdi

Lionel Messi PSJ ilə müqaviləsini uzatmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun millidəki dostu, keçmiş futbolçu Pablo Zabaleta açıqlama verib. Zabaleta bildirib ki, Messi ailəsi Barselona şəhərinə qayıtmaq istəyir. Ona görə, Messi PSJ ilə bu sezonun sonunda başa çatacaq müqaviləsini uzatmayacaq. Zabaleta Messinin “Barselona”ya qayıdacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Messi Paris təmsilçisi ilə 2+1 formatında müqavilə imzalayıb. Razılaşmaya əsasən müqavilə hər iki tərəfin razılığı olacağı təqdirdə 1 il uzadılacaq. Lakin son söz Messinin olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.