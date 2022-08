İngiltərədə toy zamanı qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toya göndərilən tortun üzərindəki əxlaqsız fotolar qonaqların etirazına səbəb olub. Qonaqların bəziləri bunu hörmətsizlik kimi qəbul edərək, toydan gedib. Məlumata görə, tortu toya gəlinin oğlan dostları göndərib. Lakin bəziləri isə iddia edib ki, tortu gəlin və bəy özü sifariş edib. Bəy və gəlin hadisə barədə açıqlama verməyib. Bəzi qonaqların toyu tərk etməsinə baxmayaraq, şənlik davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.