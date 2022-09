Əməkdar incəsənət xadimi vəfat edib

Azərbaycan və rus dillərində dəyərli şeir kitablarının müəllifi, klassik və müasir ədəbiyyat nümunələrinin rus dilinə çevrilməsində və təbliğində böyük xidmətləri olan Səyavuş Məmmədzadə bu gün dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı feysbukda paylaşım edib.

Səyavuş Məmmədzadə 1935-ci il oktyabrın 2-də Bakıda müəllim ailəsində anadan olub. Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatından rus dilinə, eləcə də rus, bolqar, Ukrayna, Polşa ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə etdiyi tərcümələri dövri mətbuatda çap etdirib.

2003-cü ildə Əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülüb.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.