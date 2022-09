AFFA-nın Lisenziyalaşdırma Qrupunun rəhbəri Elçin Məmmədov UEFA-dan təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, E.Məmmədov UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində Türkiyənin “Trabzonspor” və Serbiyanın “Srvena Zvezda” komandaları arasındakı matçda UEFA matç direktoru (UEFA Venue Director) qismində çalışacaq.

