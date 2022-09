Vətən müharibəsi şəhidi Aslan Əliyevin atası Elman Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onun ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Aslan Əliyev 2001-ci ildə Göyçayın Hacalıkənd kəndində anadan olub. Noyabrın 7-də Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və "Xocavəndin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif olunub.

