Sabahdan başlayaraq sentyabrın 14-nə qədər Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı, eləcə də Bakı-Xırdalan-Sumqayıt-Bakı şəhərətrafı sürət elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində bəzi reyslərin vaxtında dəyişiklik ediləcək.

Metbuat.az bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.

Müvəqqəti dəyişiklik edilən reyslərinin nömrələri cədvəldə sarı rənglə işarələnib:

