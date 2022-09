Əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə vergi güzəşti tətbiq olunurmu?

Orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş (müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər istisna olmaqla), 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin, daimi qulluq tələb edən 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş və ya orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən (o cümlədən övladlığa götürən şəxslərdən) birinin istəyi ilə arvadın (ərin), himayəçinin və ya qəyyumun hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır.

Metbuat.az Dövlət Vergi Xidmətinə istinadla xəbər verir ki, qeyd olunan azadolmalar şəxsin muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirlərinə münasibətdə tətbiq olunur. Bu güzəşt hüququ aşağıda qeyd edilən sənədlərin birinin təqdim edildiyi andan tətbiq edilir və yalnız şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçası olduğu yerdə) həyata keçirilir:

-himayədə olma faktı barədə məhkəmə orqanlarının qərarı:

-ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əmək kitabçasının olduğu işəgötürənin arayışı;

-uşağın doğulması haqqında şəhadətnamənin surəti:

-birgə yaşamaq haqqında mənzil-kommunal istismar sahələrinin yaxud icra hakimiyyəti nümayəndəliklərinin arayışları;

-Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli qurumunun arayışı;

-övladlığa götürmə barədə məhkəmə qərarının surəti.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.